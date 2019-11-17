Адвокат главы "Укрэксимбанка" назвал его задержание "бандитским похищением"

Адвокат главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко заявил о пытках его подзащитного и что задержание состоялось с нарушением закона.

Источник: комментарий защитника Гриценко Дениса Галанского, сообщает "Интерфакс-Украина", "Прямой"

Дословно: "СБУ комментирует устроенное сотрудниками спецслужбы бандитское похищение Александра Гриценко, называя его задержанием по поручению Генеральной прокуратуры Украины", - заявил Галанский.

Детали: По словам адваката, вместо доставки Гриценко в ближайший орган досудебного расследования его "несколько часов возили по городу в наручниках, подвергая пыткам".

Также Галанский заявил, что под предлогом медицинского освидетельствования Гриценко "доставили в больницу, но по прибытии адвокатов от освидетельствования отказались и увезли в изолятор, а протокол начали составлять через 8 часов".

При этом адвокат заявил, что главу "Укрэксимбанка" задержал прокурор Константин Кулик.

Предыстория:

В субботу некоторые СМИ, в частности телеканалы "Прямой" и "5 канал", сообщили о похищении главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко.

В СБУ заявили, что Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК.

Гриценко возглавил государственный "Укрэксим" в 2014 году. По данным ЭП, банкир является приближенным к бывшему президенту Петру Порошенко лицом.

Гриценко с июня 2007 года по февраль 2013 года работал вице-президентом департамента рынка капиталов в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки Standard Bank PLC, а с февраля 2013 года по июль 2014 года - в должности ассоциированного директора, члена Комитета по управлению активами Banque Havilland SA.

В 2004-2005 годах Гриценко работал на должности начальника управления коммерческих долговых обязательств департамента финансовой политики Министерства финансов.

Укрэксимбанк основан в 1992 году. Все его акции принадлежат государству.

Украинская правда