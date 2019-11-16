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Гончарук и Маркарова поговорили с миссией МВФ о новой программе

Суббота, 16 ноября 2019, 16:20

Премьер Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова обсудили с миссией Международного валютного фонда в Украине условия открытия новой 3-летней программы расширенного финансирования.

Источник: Правительственный портал

Детали: Гончарук и Маркарова 15 ноября встретились руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой.

Руководитель миссии МВФ отметил важность реформ, которые украинская власть успешно провела в последнее время, и выразил надежду на поддержку и ускорение их темпа.

Прямая речь Гончарука: "Украина продемонстрировала и продолжает демонстрировать быстрое и успешное воплощение реформ, задекларированных президентом, нашим правительством и парламентом. В течение последних недель украинский парламент принял за основу проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а также принял за основу и в целом закон об анбандлинге. Последний уже подписал президент.

Поэтому мы надеемся на согласование новой долгосрочной программы расширенного финансирования, которая поддержит наши усилия, направленные на ускорение экономического роста".

Предыстория:

Ранее министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что миссия Международного валютного фонда начнет работать в Украине в четверг, 14 ноября.

Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен рассказал, что фонд надеется на достижение быстрого результата в переговорах с украинским руководством.

Украинская правда

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МВФ Гончарук Минфин

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