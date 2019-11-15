Одесский стадион "Черноморец" снова не смогли продать на аукционе

Аукцион по по продаже стадиона "Черноморец" (Одесса), который прошел 14 ноября, завершился безрезультатно из-за отсутствия участников.

Об этом сообщает Finclub со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов.

"Аукцион по продаже стадиона Черноморец завершился без результата. Не было участников", - говорится в сообщении.

Напомним:

Стартовая цена реализации этого пула активов – 733,25 млн грн, это в пять раз ниже первоначальной цены (3,6 млрд грн).

Ранее эти активы неоднократно выставлялись на торги на ProZorro.Продажи и уже трижды через FFN, но к ним так никто и не проявил интерес, что приводит к снижению цены, отметили в ФГВФЛ.

В 2018 году аукцион по продаже центрального стадиона "Черноморец" в Одессе не состоялся из-за отсутствия покупателей. Тогда стадион пытались продать за 1,139 млрд грн.

В июне 2019 года стадион "Черноморец" снова выставили на продажу, но уже за 3,6 млрд грн.