Одесский стадион "Черноморец" снова не смогли продать на аукционе
Аукцион по по продаже стадиона "Черноморец" (Одесса), который прошел 14 ноября, завершился безрезультатно из-за отсутствия участников.
Об этом сообщает Finclub со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов.
"Аукцион по продаже стадиона Черноморец завершился без результата. Не было участников", - говорится в сообщении.
Напомним:
Стартовая цена реализации этого пула активов – 733,25 млн грн, это в пять раз ниже первоначальной цены (3,6 млрд грн).
Ранее эти активы неоднократно выставлялись на торги на ProZorro.Продажи и уже трижды через FFN, но к ним так никто и не проявил интерес, что приводит к снижению цены, отметили в ФГВФЛ.
В 2018 году аукцион по продаже центрального стадиона "Черноморец" в Одессе не состоялся из-за отсутствия покупателей. Тогда стадион пытались продать за 1,139 млрд грн.
В июне 2019 года стадион "Черноморец" снова выставили на продажу, но уже за 3,6 млрд грн.
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