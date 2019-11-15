Все разделы
Укр / Рус

4G в киевском метро: в начале 2020 года планируют подключить 10 станций

Пятница, 15 ноября 2019, 17:48

Запуск 4G в киевском метрополитене будет происходить поэтапно, в начале 2020 года к интернету подключат 10 станций.

Об этом написал в Facebook советник городского главы Киева Максим Бахматов.

Вместе с "Киевским метрополитеном" внедрением 4G заниматься операторы Kyivstar, Lifecell, Vodafone Ukraine и китайская компания Huawei.

По словам Бахматова, в 1 квартале 2020 года 4G Internet должен заработать на станциях "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Героев Днепра","Минская", "Оболонь", "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская".

В конце 2020 - начале 2021 - на всех станциях.

Читайте также: Когда и где появится 4G в метро Киева, от кого зависит запуск и кто останется без мобильного интернета

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

метрополитен Киев 4G

powered by lun.ua
Материалы по теме
Зарплаты шахтерам и метро на Виноградарь — Зеленский подписал изменения в госбюджет 7 ноября 2019, 15:44
Приватбанк запустил сервис пополнения проездных в киевском метро 5 ноября 2019, 18:03
Жетоны в метро Киева продолжат продавать 30 октября 2019, 15:14
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!