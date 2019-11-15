4G в киевском метро: в начале 2020 года планируют подключить 10 станций
Запуск 4G в киевском метрополитене будет происходить поэтапно, в начале 2020 года к интернету подключат 10 станций.
Об этом написал в Facebook советник городского главы Киева Максим Бахматов.
Вместе с "Киевским метрополитеном" внедрением 4G заниматься операторы Kyivstar, Lifecell, Vodafone Ukraine и китайская компания Huawei.
По словам Бахматова, в 1 квартале 2020 года 4G Internet должен заработать на станциях "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Героев Днепра","Минская", "Оболонь", "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская".
В конце 2020 - начале 2021 - на всех станциях.
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Экономическая правда
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