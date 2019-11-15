Немецкий парламент одобрил план защиты климата

Нижняя палата парламента Германии в пятницу утвердила большой законодательный пакет по защите климата, который призван обеспечить выполнение страной ее цели по существенному сокращению выбросов парниковых газов до 2030 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Новое законодательство будет касаться таких отраслей, как энергетика, транспорт и жилье. Оно направлено на сокращение выбросов парниковых газов в Германии до 55% в 2013 году по сравнению с уровнем 1990 года.

Часть так называемого "климатического пакета" все еще требует утверждения.

Закон устанавливает цели для каждого правительственного ведомства по сокращению выбросов CO2.

Также будут введены стимулы для предприятий и агентств, работающих экологически чистым способом. Это может означать, что полеты подорожают, тогда как поездки на поездах в Германии станут дешевле.

Также будет введен сбор за выбросы CO2 на дороге. Плату будут взимать и с предприятий, производящих большое количество CO2.

Общая стоимость этих мероприятий оценивается в 54 млрд евро до 2023 года.

Сегодня Германия отстает от своих текущих климатических целей, достигнув лишь 30% от цели, которую она надеется достичь к 2030 году.

Европейская правда