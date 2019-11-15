Суд арестовал имущество завода "Маяк" и заблокировал продажу

Голосеевский райсуд Киева по ходатайству прокуатуры города Киева наложил арест на государственный имущественный комплекс завода "Маяк".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что арест на имущественный комплекс общей площадью около 20 тысяч квадратных метров наложили для недопущения его продажи на торгах ГП СЕТАМ по заниженной начальной стоимости.

"В ходе расследования производства по факту организации мошеннической схемы по продаже имущества ОАО "Завод Маяк" установлено, что бывший чиновник предприятия за вознаграждение обещал представителю коммерческой структуры содействие в приобретении указанного комплекса через электронную систему торгов ГП "СЕТАМ" за около 60 млн гривен, что по его словам, в два раза меньше, чем реальная стоимость объекта.

Мошенническую схему разоблачили, а его организатора задержали", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, во время досудебного расследования выяснилось, что Государственная исполнительная служба выставила имущественный комплекс на торги с начальной стоимостью 62 млн грн.

"С целью проверки законности такого отчуждения, а также проверки данных о возможном искусственном занижении стоимости этого объекта, прокуратура города Киева обратилась в суд с ходатайством об аресте имущественного комплекса, которое судом удовлетворено", - отметили в прокуратуре.

Напомним:

Руководство завода "Маяк" умышленно не выплачивало работникам заработную плату в течение десяти месяцев.

Общая задолженность составляет более 11 млн гривен. Работники завода не получали зарплату с декабря 2017 года по сентябрь 2018 года.

По версии следствия, руководство делало это умышленно, ведь в то время на счетах завода средства были от госзаказа по изготовлению оружия и сдачи в аренду помещений.

Завод "Маяк" входит в государственный концерн "Укроборонпром". На нем модернизируют бронетехнику, производят устройства спецназначения для авиации, снайперское и стрелковое оружие.

В частности, по заказу Минобороны завод производит для армии минометы "Молот". В 2016 году министерство купило 280 таких минометов по 480 тысяч гривен каждый.

Экономическая правда