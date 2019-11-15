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"Государство в смартфоне": водительские права можно будет получить по почте

Пятница, 15 ноября 2019, 15:53

Вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал возможность восстановления водительских прав через мобильное приложение.

Источник: Facebook Михаила Федорова

Детали: Федоров сообщил, что в новом обновленные приложения "Дия" появится возможность восстановить утраченные водительские права. Новый документ будет отправлен по почте.

Вице-премьер отметил, что в 2018 году водительские удостоверения потеряли 108 000 человек.

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Напомним:

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил проект "государство в смартфоне".

Украинская правда

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