Адвокат Трампа будет защищать Коломойского в США
Нью-йоркский адвокат Марк Касовиц, который много лет работал на Дональда Трампа, подписал соглашение о защите американских деловых партнеров Игоря Коломойского.
Источник: Bloomberg со ссылкой на сообщение суда в Делавэре, который рассматривает дело "Приватбанк против Коломойского"
Детали: Касовиц будет представлять интересы соответчиков Коломойского по гражданскому иску в Соединенных Штатах.
Дело касается похищении миллиардов долларов из украинского "Приватбанка" и приобретения за них офисных зданий и бизнеса в США.
Отмечается, что Коломойский находится под следствием Федерального бюро расследований и Федеральной прокуратуры США.
Министерство юстиции США отказалось от комментариев.
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