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Адвокат Трампа будет защищать Коломойского в США

Пятница, 15 ноября 2019, 13:55

Нью-йоркский адвокат Марк Касовиц, который много лет работал на Дональда Трампа, подписал соглашение о защите американских деловых партнеров Игоря Коломойского.

Источник: Bloomberg со ссылкой на сообщение суда в Делавэре, который рассматривает дело "Приватбанк против Коломойского"

Детали: Касовиц будет представлять интересы соответчиков Коломойского по гражданскому иску в Соединенных Штатах.

Дело касается похищении миллиардов долларов из украинского "Приватбанка" и приобретения за них офисных зданий и бизнеса в США.

Отмечается, что Коломойский находится под следствием Федерального бюро расследований и Федеральной прокуратуры США.

Министерство юстиции США отказалось от комментариев.

Украинская правда

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