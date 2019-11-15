Экс-глава Майкрософт Украина стала замом гендиректора "Укроборонпрома"

Генеральный директор "Укроборонпрома" Абромавичус назначил Надежду Васильеву заместителем генерального директора по цифровизации и инноваций концерна.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Главная задача - создание инновационной экосистемы для отрасли военной промышленности на базе "Укроборонпрома".

Среди основных направлений также создание киберподразделения построения новых продуктов и построение совместного центра Компетенций с Научно-Технической Советом по отраслевым направлениям внутри с привлечением НИИ, стартапов, ученых, новаторов, изобретателей.

Надежда Васильева является кандидатом экономических наук, а также магистром международного права, закончил аспирантуру по маркетингу британского CIM и получила EMBA, является выпускницей американского Массачусетского Института Технологий по программе цифровой трансформации. Была Генеральным директором "Майкрософт Украина".



Экономическая правда