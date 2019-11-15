Воруют почти на всем — Гончарук планирует увольнения в УЗ

Кабинет Министров Украины в ближайшее время примет кадровые решения по "Укрзализныци" из-за коррупции внутри компании.

Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук в эфире "1+1", передает Укринформ.



"Люди прежде всего протестовали против коррупции. На плакатах перечеркнуты отдельные руководители ... Главная претензия к ним - коррупция в "Укрзализныце", к сожалению, продолжается. Она там абсолютно дикая, воруют почти на всем. Конца и края этому не видно. Мы будем принимать по этому поводу кадровые решения в ближайшее время, ибо продолжать работать так, как они сейчас работают, невозможно", - сказал Гончарук.

Как отметил глава правительства, если менеджмент, руководство компании занимается "своими карманами", а не тем, как идут дела в "Укрзализныце", то нормальной работы и не будет.

"Там сегодня почти каждый день горят локомотивы, в ручном управлении вагоны. Отдельные чиновники, диспетчера отправляют вагоны не туда, где это нужнее, а туда, где им выгоднее, где им заплатили. Это точно нужно прекратить", - заявил Премьер-министр.

Как сообщалось, 14 ноября в Киеве под Офисом Президента митинговали профсоюзы железнодорожников и транспортных строителей Украины с требованием освободить Евгения Кравцова от должности председателя правления АО "Укрзализныця" и недопущения приватизации компании. Железнодорожники также выступают против принятия Верховной Радой законопроектов №1196 и №1196-1 "О железнодорожном транспорте" и требуют уменьшить финансовую нагрузку на компанию за счет снижения налога на землю.