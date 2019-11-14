С начала года Укргазбанк заработал более полумиллиарда гривен прибыли

За 10 месяцев 2019 года Укргазбанк заработал 576,3 миллиарда гривен прибыли.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"На сегодняшний день в банке отсутствуют предпосылки для большого формированию резервов, таким образом за счет своей операционной деятельности банк планирует наращивать прибыль.

Мы четко придерживаемся своей стратегии, из года в год увеличивая финансовый результат банка и, соответственно, этот год не станет исключением - мы планируем превысить прибыль предыдущего года", - заявил первый заместитель главы правления "Укргазбанка" Александр Дубровин.

Как сообщили Укринформу в пресс-служба финучреждения, в предыдущем году прибыль госбанка за такой же период составила 538 млн грн. За 2018 год банк заработал 769 млн грн прибыли.

Сейчас клиентами банка являются более 1,9 млн украинцев, более 62 000 предпринимателей сегмента МСБ и почти 6500 крупных предприятий.

Напомним:

Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка может выделить государственному Укргазбанку 5-летний заем на 30 миллионов евро с возможностью конвертировать его в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%.