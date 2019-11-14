Зеленский обсудил с Туском "Северный поток-2"

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Евросовета Дональдом Туском обсудил вопросы энергетической безопасности в Европе и строительство "Северного потока-2".

Как пишет "Европейская правда", о разговоре в четверг сообщили в пресс-службе главы государства.

Разговор состоялся на следующий день после того, как немецкий парламент со второй попытки принял энергетическое законодательство, касающееся газопровода "Северный поток-2".

"Отдельной темой разговора была энергетическая безопасность в Европе и ситуация с реализацией проекта"Северный поток - 2". Собеседники согласились относительно важности безусловного соблюдения всеми государствами - членами Европейского Союза энергетического законодательства ЕС", - отчитались в офисе главы государства.

Как сообщала "Европейская правда", в украинском правительстве уверены, что решение Германии не дает зеленый свет для "Северного потока-2", потому что с обновленного газового законодательства убрали проблемные нормы, которые давали Германиивозможность вывести из-под его действия газопровод.

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Европейская правда