Нацкомиссия по тарифам снова оштрафовала "Укрэнерго" на 1,7 миллиона

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и комуслуг, оштрафовала "Укрэнерго" на 1,7 миллиона гривен за нарушение сроков введения в промышленную эксплуатацию программного продукта, необходимого для функционирования рынка электроэнергии.

Такое решение регулятор принял на заседании 14 ноября.

В комиссии отметили, что "Укрэнерго" должно было до 15 июля подать должным образом заверенную копию акта ввода в промышленную эксплуатацию версии 1.0 информационной системы Market management system (ММS), но сделала это только 30 сентября.

По словам члена правления "Укрэнерго" Масима Юркова, присутствовавшего на заседании, компания с претензиями регулятора не согласна, поскольку за три дня до начала работы рынка были внесены существенные изменения в требования по работе системы.

"26 июня, за три дня до введения рынка, комиссией были внесены изменения в правила рынка, которыми были сделаны многочисленные изменения к требованиям работы системы.

Соответствующие изменения НКРЭКУ опубликовала на сайте 17 июля, а сообщение в компанию пришло 27 июля. При этом срок подачи акта было установлено до 15 июля, то есть это физически было невозможно", - заявил Юрков.

Он также подчеркнул, что система была введена в эксплуатацию уже в конце июня, а законодательство не содержит четких требований, какой именно должна быть эксплуатация.

Напомним:

В июле НКРЭКУ оштрафовала НЭК "Укрэнерго" на 1,7 миллиона гривен за нарушение условий и правил осуществления деятельности по передаче электроэнергии магистральными и межгосударственными электрическими сетями.

Экономическая правда