Президент подписал закон о создании электронной системы в строительстве
Президент Владимир Зеленский подписал Закон о создании "Единой государственной электронной системы в сфере строительства" № 199-ІХ, который Верховная Рада приняла 17 октября 2019.
Об этом сообщает сайт президента.
Документ предусматривает создание Единой государственной электронной системы в составе градостроительного кадастра, который объединит все данные о рынке строительства.
Информация, содержащаяся в базе системы (кроме персональных данных), будет доступна через портал электронной системы.
Закон позволяет подавать документы в электронной форме для получения всех административных и других услуг в сфере строительства, а также получать такие услуги в электронной форме.
Также с помощью системы можно будет оплачивать админуслуги и штрафы за правонарушения в сфере градостроительной деятельности.
Кроме того, законом сокращается перечень документов, представляемых для получения админуслуг в сфере строительства.
Также вводится идентификатор объекта строительства и завершенного объекта, который будет неизменным на протяжении жизненного цикла объекта, и единый порядок присвоения и изменения адресов объектов недвижимого имущества.
Отмечается, что реализация норм закона будет способствовать повышению позиции Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка Doing Business по направлению "Получение разрешения на строительство".
Напоминаем, что разработка системы в рамках инциативы "Государства в смартфоне" началась ещё в августе.
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Экономическая правда
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