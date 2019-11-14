Президент подписал закон о создании электронной системы в строительстве 

Президент Владимир Зеленский подписал Закон о создании "Единой государственной электронной системы в сфере строительства" № 199-ІХ, который Верховная Рада приняла 17 октября 2019.

Об этом сообщает сайт президента.

Документ предусматривает создание Единой государственной электронной системы в составе градостроительного кадастра, который объединит все данные о рынке строительства.

Информация, содержащаяся в базе системы (кроме персональных данных), будет доступна через портал электронной системы.

Закон позволяет подавать документы в электронной форме для получения всех административных и других услуг в сфере строительства, а также получать такие услуги в электронной форме.

Также с помощью системы можно будет оплачивать админуслуги и штрафы за правонарушения в сфере градостроительной деятельности.

Кроме того, законом сокращается перечень документов, представляемых для получения админуслуг в сфере строительства.

Также вводится идентификатор объекта строительства и завершенного объекта, который будет неизменным на протяжении жизненного цикла объекта, и единый порядок присвоения и изменения адресов объектов недвижимого имущества.

Отмечается, что реализация норм закона будет способствовать повышению позиции Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка Doing Business по направлению "Получение разрешения на строительство".



Напоминаем, что разработка системы в рамках инциативы "Государства в смартфоне" началась ещё в августе.

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Экономическая правда