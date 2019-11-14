Украинский стартап разработал QR-паспорта животных в 15 странах

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Основатели базы регистрации Animal ID разработали специальные жетоны с QR-кодом, которые обеспечивают быстрый поиск животных в стране и за ее пределами.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

QR-паспорт - это жетон с QR-кодом, номером ID животного на сайте animal-id.net/ и телефонным номером владельца. QR-код связан с онлайн-профилем животного и определяет лицо ее владельца. Такой жетон позволяет быстро вернуть потерянного питомца домой.

Через платформу организован доступ к сообществу ответственных владельцев, участники которого могут актуализировать и реализовать свои права и права своих любимцев, обеспечить защиту животных.

"Каждый второй беспризорный пес ранее имел владельца, - говорит Виктор Копач, основатель и CEO международного проекта Animal ID. - Мы разработали решение, которое, с одной стороны, помогает решить проблему бездомных животных (точное количество их сейчас в Украине никто не знает), а с другой - обеспечить владельцам скорое возвращение домой потерянных любимцев".

Данные Animal ID объединены с Европейской ассоциацией единых баз данных животных Europetnet, следовательно QR-паспорт обеспечивает поиск животные во всем мире.

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На сегодня в базе около 120 000 владельцев животных, которые живут в Украине. Украинский QR-паспорт планируют использовать для идентификации домашних животных в США.

"Сейчас мы открываем офис в США и налаживаем производство. В Украине ожидаем, что владельцы зарегистрируют более 100 000 животных уже к маю 2020", - рассказывает Василий Дуб, Animal-ID

Использование QR-паспорта поможет также владельцам, если животное потерялось и найдено в кризисном состоянии - ветеринары на платформе доступ к профилю животного.

Для производства QR-жетонов было создано специальное оборудование, которое позволяет каждому владельцу сделать индивидуальный дизайн жетона для своего любимца. Стоимость QR-паспорта от 99 грн до 149 грн.

Пользователями платформы являются: муниципалитеты 20 городов Украины (по состоянию на октябрь 2019), ветеринарные клиники (1615 заведений), приюты, кинологические клубы и союзы, питомники животных и владельцы животных в 15 странах (Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов, Австрии, Польши, Венгрии и др.)

Экономическая правда