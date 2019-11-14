Рада поддержала законопроект о земельных торгах через ProZorro

Верховная Рада приняла за основу законопроект №2195 о земельных торгах (продажа и аренда) через открытые электронные аукционы ProZorro.Продажи.

За соответствующее решение проголосовали 262 депутата.

Законопроектом предусматривается введение продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них обязательно через электронные аукционы в электронной торговой системе.

В пояснительной записке говорится, что земельные торги будут проводиться в единой электронной торговой системе в форме электронного аукциона в режиме реального времени в сети Интернет.

Отмечается, что по результатам проведения аукциона будет заключен договор купли-продажи, аренды суперфиция (право пользования чужим земельным участком для застройки - ред.), эмфитевзиса земельного участка с победителем торгов, который предложил наивысшую цену.

Проведение земельных торгов будет осуществляться по решению организатора земельных торгов. В таком решении будет указываться стартовая цена лота, срок и другие условия пользования земельным участком, а также лицо, уполномоченное на заключение договора.

"В отличие от положений действующего законодательства, земельные торги будут проводиться в соответствии с договором между организатором и оператором электронной площадки.

Все детали организации земельных торгов, а именно - размер, порядок уплаты и возврата вознаграждения оператору электронной площадки - будут определены в установленном порядке Кабинетом министров", - говорится в пояснительной записке.

Кроме этого, предусматривается, что изменится размер регистрационного и гарантийного взносов.

Определение размера этих взносов будет проходить с учетом требований Кабмина, но при этом размер гарантийного взноса не может быть меньше 30% стартовой цены продажи земельного участка или стартового размера годовой платы за пользование ею.

Законопроектом также исключается такой субъект земельных торгов как исполнитель - участие в организации и проведении земельных торгов будут брать организатор и операторы электронных площадок.

В связи с этим, участники будут платить свои взносы на счетах не исполнителя, а операторов площадок, через площадки которых проводятся торги.

Также меняются условия невозврата гарантийных взносов: участникам, если ни один из них не сделал шага аукциона (торгов), кроме отдельных случаев, и победителю в случае, если им в установленный срок не был подписан протокол торгов, договор по результатам торгов, не было уплачено должной суммы за приобретенный лот.

Кроме этого, проектом предусматривается, что один лот состоит исключительно из одного земельного участка или прав на него.

Экономическая правда