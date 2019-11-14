Украина в 2020 году займет на внешних рынках 4,9 миллиарда долларов

Законопроект про государственный бюджет на 2020 год предполагает внешние заимствования в объеме 4,9 миллиарда долларов и внутренние в объеме 231,1 миллиарда гривень, или 8,4 миллиарда долларов.

Об этом сообщил правительственный уполномоченный по вопросам госдолга Юрий Буца, передает Интерфакс-Украина.

"Мы продолжим увеличивать долю заимствований в национальной валюте", - сказал он на конференции рейтингового агентства Fitch.

Про его словам, объем выплат по госдолгу в следующее году оценивается в 282,1 млрд грн (10,3 млрд дол) – погашение основной суммы и 141,5 млрд грн (5,1 млрд дол) - выплата процентов. Он также добавил, что еще 12 млрд грн планируется привлечь за счет приватизации.

Буца отметил, что с начала этого года совокупный госдолг Украины сократился с 60,9% ВВП до 51,2% ВВП на сентябрь этого года, хотя в долларовом выражении он вырос с 78,3 млрд дол до 83 млрд. дол.

Он также указал, что доля долга в гривне за это время увеличилась с 33% до 40%, а в долларах сократилась с 48% до 42%. По его словам, долг в евро увеличился с 9% до 11%. Государственный уполномоченный по госдолгу добавил, что небольшая доля евро в долге позволяет рассматривать возможности ее увеличения.