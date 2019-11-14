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Криклий рассказал, какие порты могут передать под концессию

Четверг, 14 ноября 2019, 11:16

В Министерстве инфраструктуры потенциально рассматривают под концессию порты Мариуполь, Бердянск, Черноморск и Одесса.

Об этом заявил глава министерства Владислав Криклий в интервью liga.net.

"Мы дали старт концессии в портах. Два конкурсы объявили и планируем запускать следующий блок. Потенциально под концессию рассматриваем Мариуполь, Бердянск, Черноморск. Относительно меньших портов - изучаем возможность их продажи. Завести на таких "малышей" концессионера довольно сложно - там небольшие потоки грузов", - сказал министр.

По его словам, Одесский порт также пойдет на концессию.

"Там по большому счету уже нет госстивидора и работают частники. Будет замечательно, если Одесса останется контейнерным терминалом. Плюс, рядом будет яхтклуб и марина, будут заходить красивые лайнеры и возить туристов. Конечно же, там никакой руды, зерна не должно быть", - добавил Криклий.

Напоминаем

1 октября Мининфраструктуры объявило о проведении конкурсов по передаче в концессию имущества госпредприятий "Стивидорная компания "Ольвия" и "Херсонский морской торговый порт" и соответствующего имущества госпредприятия "Администрация морских портов Украины".

Заявки на концессию в портах Ольвия и Херсон вместе с украинскими инвесторами подали инвесторы из Китая, Катара и Сингапура.

Концессия - это форма государственно-частного партнерства, предусматривающего передачу объектов государственной собственности (такие как дороги, аэропорты, предприятия и т.д.) во временное пользование частным предприятиям.

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Мининфраструктуры порты

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