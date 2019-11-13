Первая партия говядины из Украины отправилась в Китай

Первая партия отечественной замороженной говядины отправлена из Украины в Китайскую Народную Республику.

Об этом сообщила в.и.о. главы Госпродпотребслужбы Ольга Шевченко.

"Мы долго шли для того, чтобы открыть китайский рынок для украинской говядины. Обе стороны сделали большой объем работы, провели множество встреч и переговоров. Китайские коллеги провели инспектирование наших предприятий и аудит государственной системы контролю в Украине.

Результатами этого стало согласование международного ветеринарного сертификата на экспорт замороженной говядины в Китай и утверждения перечня украинских компаний, которые могут поставлять эту продукцию в КНР", - отметила Ольга Шевченко.

По ее словам, в настоящее время первая партия замороженной говядины сформирована и отправлена в КНР.

"Мы надеемся, что украинская делегация, которая вскоре будет находиться с визитом в КНР для участия в работе совместного подкомитета в сфере СФО, сможет убедиться, что украинская говядина уже на прилавках китайских магазинов", - добавила Шевченко.

Экономическая правда