Новости 13 ноября: рынок земли, Коломойский и "дело банкиров"
О рынке земли. Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
О Коломойском и МВФ. Олигарх Игорь Коломойский считает, что Украине следует отвернуться от Запада и наладить отношения с Россией.
О Коломойском и Зеленском. На встрече с народными депутатами от партии "Слуга народа" президент Владимир Зеленский заявил, что к протестам против введения рынка земли причастен олигарх Игорь Коломойский.
О "деле банкиров". Национальное антикоррупционное бюро сообщило фактическому владельцу Олегу Бахматюку и экс-главе правления ПАО "ВиЭйБи Банк" Денису Мальцеву о подозрении в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.
О газовом транзите. В Нафтогазе заявили, что в случае прекращения транзита российского газа по территории Украины падение украинской экономики по результатам 2020 года может составить до 0,7%.
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Рада голосует за рынок земли: удалось ли Зеленскому уговорить "своих"
ЭП объясняет, какова расстановка сил перед голосованием, в чем суть законопроекта, который рассматривается, и как в команде президента собираются победить на референдуме.
Экономическая правда
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