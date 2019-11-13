Перевалка в украинских портах увеличилась на 20% впервые с 2013 года.

За 10 месяцев 2019 года перевалка грузов в украинских портах составила 129,8 млн тонн, что более чем на 20% превысило прошлогодние показатели и является максимальной динамика увеличения перевалки за последние 6 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов.

Среди украинских портов лидерами по перевалке по итогам 10 месяцев стали пять портов, которые обеспечили обработку более 90% всего объема грузов.

1. Южный перевалил более 43,8 млн тонн (+28,3% по сравнению с прошлогодним периодом)

2. Николаев — более 26,9 млн тонн (+ 20%)

3. Черноморск — более 21,1 млн тонн (+23,2%)

4. Одесса — более 20,7 млн тонн (+19,4%).

5. Мариуполь — почти 5,3 млн тонн (+5,5%). Порт преодолел спад перевалки, который длился почти 5 последних лет.

"Положительная динамика перевалки достигла рекордных 20%. Дают о себе знать хорошие урожаи прошлого и текущего маркетинговых лет у аграриев, высокие цены на руду на мировом рынке, а также эффективное взаимодействие между АМПУ и стивидорными компаниями.

Важно отметить, что к портам-лидерам по перевалке, которые демонстрируют рост, впервые за последние 5 лет вернулся Мариуполь, где АМПУ завершает масштабный проект с дноуглубления",— прокомментировал итоги работы руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Объемы нынешних драйверов перевалки — зерна и руды — выросли более чем на треть. Так, за 10 месяцев морские порты перегрузили 43,6 млн тонн хлебных, это на 37% больше чем за аналогичный период прошлого года.

На 33% выросла перевалка руды, за 10 месяцев — 30,5 млн тонн.

Второй год подряд морские порты Украины обеспечивают существенное увеличение контейнерных перевозок. По итогам января-октября обработка контейнеров увеличилась на 19% (+812 тыс. TEU). (TEU - двадцатифутовый эквивалеент, объём 20-футового контейнера)

Экспорт, который составляет львиную долю перевалки, увеличился почти на четверть. По состоянию на конец октября 2019 года уже обработано 97,7 млн тонн, что 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Продолжается тенденция увеличения транзита грузов через морские порты. Впервые она наметилась по итогам 7 месяцев 2019 года и продолжается до сих пор.

В общем по сравнению с прошлогодними показателями увеличения транзита составляет 9,3 млн тонн (+8%). Также на 21,2 млн. тонн больше перегружено импортных грузов (+ 12%).

За 10 месяцев морские порты Украины обработали 9 813 судов, и увеличили на 2,1% прошлогодний показатель.

Больше всего судов обработали в Измаильском морском порту — 2946, в Николаевском — 1474, в порту Черноморск — 1391 и в Одесском порту — 1200.

При этом наибольший прирост обработки судов наблюдается в портах Ольвия (+38%), Черноморск (+21%) и Херсон (+16%).

С начала года, по сравнению с прошлогодним периодом на 65% до 537 тысяч возросло количество пассажиров, которые воспользовались услугами водного транспорта в морских портах Украины.

Из них более 527 тысяч воспользовались внутренними перевозками — в основном круизными и прогулочными маршрутами — в портах Одесса и Усть-Дунайск. Иностранных пассажиров перевезено 9795, в портах Усть-Дунайск (круизные речные лайнеры) и Одесса.

В течение 10 месяцев наблюдается уменьшение на 30,7% количества проходов судов по Днепру (9972). Однако, объем перевезенных по реке грузов увеличился до 9,6 млн тонн, в том числе почти вдвое (до 3,9 млн тонн) возросли перевозки зерновых и на 24% (до 1,37 млн тонн) — металлопродукции.

Напомним: 29 октября Администрация морских портов, агроэкспортер "Кофко Агри Ресорсиз Украина", "Мариупольский морской торговый порт" и ООО "СТТ" подписали меморандум о сотрудничестве по развитию порта "Мариуполь", который привлечет 1,3 миллиарда гривень инвестиций.



Экономическая правда