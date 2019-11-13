Рейтинг пунктуальности авиакомпаний: в октябре сменился лидер

В октябре 2019 года украинские авиакомпании выполнили по расписанию из аэропортов Украины 82,1% из 4738 рейсов.

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на Госавиаслужбу.

Отмечается, что в зарубежных авиаперевозчиков этот показатель составлял 80,4% при количестве отправленных рейсов 3204.

"На срок от 15 до 30 минут украинские авиакомпании задержали 5,1% вылетов, на срок от 30 минут до 2 часов - 7,8% вылетов, на срок более 2 часов - 5% вылетов.

В зарубежных авиакомпаний эти показатели составляли 7,3% (задержка 15-30 минут), 9,2% (задержка 30 минут - 2 часа), 3,1% (задержка более 2 часов)", - говорится в сообщении.

Самой пунктуальной украинской авиакомпанией в октябре 2019 года стала "Роза Ветров", которая выполнила по расписанию 87,4% рейсов. Второе место заняла "Мотор Сич" с результатом 84,8%, а замыкает тройку лидеров МАУ, которая выполнила по расписанию 84,7% вылетов.

SkyUp, которая в сентябре 2019 года по показателю пунктуальности впервые обогнала МАУ, на этот раз заняла четвертое место с результатом 75,1%.

Худшие результаты соблюдения графика среди украинских авиакомпаний в октябре 2019 года показали YanAir и "Джоник", которые выполнили без задержек 35,7% и 33,3% рейсов соответственно.

"Сразу четыре иностранные авиакомпании при вылете из аэропортов Украины в октябре 2019 года показали 100% пунктуальность. Это Swiss, SAS, Bulgaria Air и British Airways. Но три из них выполнили всего от 2 до 3 рейсов.

Более 90% вылетов из Украины без задержки выполнили Qatar Airways (96,8%), Alitalia (96,3%), Ellinair (95,7%), KLM (93,5%). Лоу-кост Ryanair показал результат 89,8% рейсов без опозданий. В Wizz Air Hungary этот показатель составил 79,1%, в Wizz Air UK - 61,5%", - пишет издание.

Аутсайдерами в октябре 2019 года среди иностранных авиакомпаний стали израильские Israir Airlines и Arkia Airlines, которые выполнили без опоздания 20% и 8,3% рейсов соответственно.

Напомним:

В сентябре авиакомпания SkyUp выполнила 87% рейсов без задержек, впервые в этом году потеснив в рейтинге пунктуальности авиакомпанию МАУ - с результатом 85,3%.

Среди украинских авиакомпаний самой пунктуальной в сентябре 2019 года с результатом 95,8% стала "Мотор Сич", второе место заняла "Роза Ветров" с показателем 93,8%, а замкнула тройку лидеров YanAir, которая выполнила без задержек 91,1% рейсов.