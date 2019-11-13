"Как на деревню к деду пришли": Бахматюк отрицает получение подозрения

Прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро искусственно приобщили к делу VAB Банка экс-первого заместителя главы НБУ Александра Писарука.

Об этом заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" владелец VAB Банка Олег Бахматюк.

По его словам, согласно закону, в НАБУ нет права заниматься этим делом, а по итогам его расследования другими правоохранителями оно уже четыре раза закрывалось.

"Я Писарука видел только один раз в его кабинете. Какой может быть сговор Бахматюка с Писаруком, если Писарук вывел два моих банка с рынка", - подчеркнул он, комментируя версию следствия о сговоре при выдаче стабкредита на 1,2 млрд грн в 2014 году .

По его мнению, доказать факт сговора можно "каким эмпирическим путем или путем запугивания".

Бахматюк также рассказал, что у него прямой конфликт интересов с главой НАБУ Артемом Сытником, о чем знает генпрокурор Руслан Рябошапка и его первый заместитель Виталий Каско, которые приняли решение о передаче этого дела НАБУ.

Бахматюк отрицает предъявления ему подозрения по делу.

"Я считаю, что никакого подозрения нет. Это как на деревню к деду пришли", - отметил бизнесмен. Он добавил, что его никогда не вызывали повесткой в ​​НАБУ.

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Олег Бахматюк НБУ держит меня "за одно место", чтобы сломать и разорвать эту ситуацию

Напомним:

Национальное антикоррупционное бюро сообщило фактическому владельцу Олегу Бахматюку и экс-главе правления ПАО "ВиЭйБи Банк" Денису Мальцеву о подозрении в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.

11 ноября НАБУ заявило о задержании 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком в 2014 году "ВиЭйБи Банку".

Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка, "ВиЭйБи Банка" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка".

Как стало известно, НАБУ задержало экс-заместителя главы Национального банка Александра Писарук.

Причина — возможные злоупотребления по делу о обанкротившегося банка Олега Бахматюка.

Писарук в 2014-2015 годах работал первым заместителем главы Национального банка и отвечал за банковский надзор. Тогда НБУ, как известно, возглавляла Валерия Гонтарева.

В октябре 2014 года Нацбанк выделил ВиЭйБи Банку стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн.

В ноябре 2014 года Нацбанк признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения принято в марте 2015 года.

Дело Бахматюка НАБУ начало расследовать в октябре 2016 года. Детективов заинтересовал факт выделения Нацбанком стабилизационного кредита для финансового оздоровления банка.

Следователи бюро вышли на финишную прямую, но генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию. Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале странного предприятия и были затоплены.

Сама Гонтарева заявила, что задержание Писарука является усилением террора со стороны власти.

Высший антикоррупционный отправил под круглосуточный домашний арест бывшего исполняющего обязанности начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области Николая Каленского в деле о присвоении стабилизационного кредита для "VAB Банка".