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5 этажей: Starbucks откроет свою самую большую кофейню

Среда, 13 ноября 2019, 16:25

Сеть кофеен Starbucks откроет в Чикаго свое самое большое заведение, которое будет совмещать магазин и кофейню.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что заведение будет совмещать крфейню и магазин и займет пятиэтажное здание в одном из самых дорогих деловых районов Чикаго.

Кафе в Чикаго начнет работать 15 ноября. Среди новинок там появятся выдержанные в виски кофейные зерна по 40 долларов за 8 унций (примерно 230 г), сливочно-ореховый латте и мороженое.

"Для Starbucks это шестое настолько большое заведение. Пять других расположены в Сиэтле, Шанхае, Милане, Нью-Йорке и Токио. Они являются "полигоном" для тестирования более качественных продуктов и новых напитков, а также продуктов питания и коктейлей", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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