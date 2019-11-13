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Аэропорт Праги расширят из-за стремительного роста пассажиропотока

Среда, 13 ноября 2019, 15:48

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что международный аэропорт Праги будет расширен из-за стремительного роста пассажиропотока.

Об этом чешский премьер объявил в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Согласно планам, аэропорт имени Вацлава Гавела, который находится в управлении государства, планирует расширить терминал 2, обслуживающий рейсы в страны Шенгенской зоны.

Кроме того, до 2028 года аэропорт построит новую взлетно-посадочную полосу.

Стоимость работ, согласно планам, составит до 55 миллиардов чешских крон (2,4 миллиарда долларов). Количество пассажиров, пользующихся аэропортом, может вырасти до 30 миллионов в год.

Аэропорт достиг своей пропускной способности в прошлом году, когда принял 16,8 миллиона пассажиров. В этом году аэропорт ожидает принять 17,7 миллиона.

В рамках расширения до 2028 года должны завершить прокладку железнодорожной ветки между Прагой и аэропортом.

Европейская правда

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авиа Чехия

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