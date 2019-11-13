Ваврышу позволили застроить сползающий склон на Печерске высотками

ООО "МК 8" застройщика Андрея Ваврыша получило разрешение на строительство 24-этажных высоток на оползнеопасном склоне в центре Киева, хотя Генеральный план столицы позволяет там строительство домов втрое ниже.

Об этом говорится в материале Марии Землянской для программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

В 2007 году Киевсовет отдал в аренду ООО "Инновационная строительная компания" земельный участок по адресу ул. Ольшанская 2-6. На этом участке фирме позволили построить жилой комплекс "Печерский бастион". Это - склон на Печерске, который после начала строительства начал сползать на жилые дома.

В 2013 года суд по иску прокуратуры признал договор аренды недействительным, но позже фирма выиграла суд и возобновила аренду после окончания ее срока.

В сентябре 2019 разрешение на строительство на этом участке получило "МК 8", у которой земля была в субаренде.

Фирма зарегистрирована в конце 2018 года, еще в июле ее руководителем был нынешний нардеп от "Слуги народа" Вадим Струневич.

После парламентских выборов 2019 года "МК 8" сумела не только взять в субаренду землю на Печерске, но и разработать и утвердить проект застройки в ГАСК.

Запланировано построить высотки в 24 этажа с офисами и торговыми центрами на оползнеопасном склоне. Начать планируют с дома на две секции.

По словам эксперта Георгия Могильного, в поданных в ГАСК документах отсутствует основной проект работ: информация о том, каким образом будут укреплять под домом холм, перепады высоты по которому достигают 30 метров. Представленные документы и их утверждение сделанны за несколько дней.

Среди основных нарушений:

- отсутствие проекта застройки;

- несоответствие генеральному плану, ведь на этом участке можно возводить дома не выше 8 этажей;

- самозахват дополнительной территории для организации строительства, ведь реально в аренде - 2,3 га, а в представленных документах речь идет о 23 га.

Хранить строительные материалы застройщик собирается во дворах местных жителей. Там же предусмотрен и проезд строительной техники.

Еще в феврале 2013 года Департамент градостроительства и архитектуры Киевской городской госадминистрации, которым руководил тогда Андрей Ваврыш, выдал градостроительные условия и ограничения, которые позволили вопреки Генеральному плану строить высотки на упомянутом участке.

Позже Виталий Кличко уволил Ваврыша якобы из-за коррупции.

Нынешний руководитель "МК 8" Сергей Софиев - менеджер Андрея Ваврыша. Последний сам это подтвердил. Основателем фирмы является АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд" Атлон", которым руководит человек с орбиты Ваврыша - Андрей Овсий.





Напомним:

В июле мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что Богдан пытался подчинить его "своим людям" - гендиректору компании "SAGA Development" Андрею Вавришу, или гендиректору холдинга "1 + 1 Media" Александру Ткаченко.

Ваврыш один из крупнейших застройщиков в столице, основатель и руководитель компании "Сага Девелопмент".

В августе Богдан и "куратор от Зеленского" Ваврыш провели три дня и День Независимости в частности во Франции, на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко и Анны Огренчук.