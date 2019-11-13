МИУ передаст в концессию отель, площадь и терминал Харьковского вокзала

Министерство инфраструктуры планирует передать отель, площадь и терминал железнодорожного вокзала в Харькове в концессию.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий на представлении плана инфраструктурных изменений на ближайшие года, передает hromadske.

"Мы планируем наши непрофильные активы продавать, а, например, вокзалы и стратегические вещи сдавать в концессии для того, чтобы их можно было лучше содержать. Государство и "Укрзализныця" от этого только выиграют, потому что будут получать прибыль, а не убытки", — отметил министр инфраструктуры.

Глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов добавил, что для УЗ это возможность "снять очень тяжелое бремя, связанное с содержанием этих больших социальных объектов".

По словам Кравцова, в течение трех лет вокзальные комплексы должны выйти в нулевой баланс для того, чтобы впоследствии они начали приносить прибыль.

"Судя по количеству площадей и объему, то это могут быть сотни миллионов гривен в год", — спрогнозировал Кравцов.

"По вокзалам у нас с президентом месяц назад была встреча с одной из крупнейших корпораций в ОАЭ. И они очень заинтересованы в таких проектах. И они вообще не понимают, почему мы до сих пор это не развивали", — добавил Криклий.

Полученную прибыль планируют потратить, в частности, на обновление поездов. Сообщается, что средний возраст локомотивов составляет более 40 лет, степень износа грузовых и пассажирских вагонов — более 85%.

Напомним:



15 октября Министерство инфраструктуры согласовало перечень железнодорожных вокзалов, которые будут анализировать эксперты Всемирного банка на предмет их передачи в концессию.

3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1046 о концессии, предусматривающий условия привлечения частного капитала к управлению госимуществом.

Концессия - это форма государственно-частного партнерства, которая предусматривает передачу объектов государственной собственности - дорог, аэропортов, вокзалов, портов - во временное пользование частным предприятиям.