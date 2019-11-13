Facebook представил новую систему онлайн-платежей

Компания Facebook представила Facebook Pay - единую систему онлайн-платежей для Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp.

Об этом сообщается в блоге компании.

"Люди уже осуществляют платежи через наши программы, чтобы делать покупки, пожертвования и отправлять деньги друг другу. Facebook Pay упростит эти транзакции, продолжая обеспечивать защиту платежей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью Facebook Pay пользователи смогут переводить деньги друзьям, оплачивать товары в разделе Marketplace и билеты на мероприятия, собирать и делать пожертвования и совершать покупки внутри встроенных приложений.

При этом в компании не уточнили, есть ли у Facebook Pay комиссия.

"Сервис позволит добавить способ оплаты в Facebook Pay и после этого использовать систему всюду, где она будет доступна, без необходимости каждый раз вводить данные своей банковской карты.

Также Facebook Pay поддерживает карты большинства платежных систем и платежи через PayPal ", - заявили в Facebook.

Отмечается, что платежную систему запустили на этой неделе - сначала только в Facebook и Messenger и только для жителей США. В будущем ее планируют ввести в других странах, но когда именно, не уточняется.

В Facebook подчеркнули, что новая платежная система не связана с криптовалютой Libra и онлайн-кошельком Calibra, о создании которых было объявлено в июне.

Читайте также: Криптовалюта Libra от Facebook проваливается. Что пошло не так?

Экономическая правда