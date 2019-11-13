"Дело банкиров": суд арестовал экс-сотрудницу НБУ на 2 месяца

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте на 60 суток экс-директора департамента банковского надзора НБУ Аллы Шульги.

Об этом сообщает Liga.net.

Шульга выступает одной из восьми подозреваемых по делу о выведении 1,2 млрд грн кредита НБУ, выданного VAB Банку Олега Бахматюка в конце 2014 года.

Сообщается, что Шульга имеет право выйти под залог в 15 млн грн.

Перед этим суд в течение пяти часов рассматривал вопрос о мере пресечения еще одного подозреваемого экс-сотрудника Нацбанка - Николая Каленского, который в 2014 году занимал должность и.о. начальника управления НБУ в Киеве и области, а сейчас входит в Совет НБУ.

Прокуратура также ходатайствовала о его аресте на 60 суток с правом выхода под залог в 20 млн грн.

Решение о мере пресечения Каленскому суд объявит 13 ноября, банкир из зала суда вернулся в СИЗО.

На заседаниях присутствовали действующие члены правления НБУ (Екатерина Рожкова, Олег Чурий, Роман Борисенко, Дмитрий Сологуб), которые предлагали взять Шульгу и Каленского на поруки.

Аналогичное предложение они планируют внести и в случае с избранием меры пресечения главному подозреваемому со стороны Нацбанка – Александру Писаруку.

Слушания по Писаруку, как и по остальным подозреваемым (экс–глава набсовета VAB Наталия Василюк, экс-зампредправления банка Андрей Яцюта, еще три фигуранта – представители компаний, связанных с Олегом Бахматюком) вероятно, пройдут 13 ноября.

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Напоминаем:

11 ноября НАБУ заявило о задержании 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком в 2014 году "ВиЭйБи Банку".

Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка, "ВиЭйБи Банка" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка".

Как стало известно, НАБУ задержало экс-заместителя главы Национального банка Александра Писарук.

Причина — возможные злоупотребления по делу о обанкротившегося банка Олега Бахматюка.

Писарук в 2014-2015 годах работал первым заместителем главы Национального банка и отвечал за банковский надзор. Тогда НБУ, как известно, возглавляла Валерия Гонтарева.

В октябре 2014 года Нацбанк выделил ВиЭйБи Банку стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн.

В ноябре 2014 года Нацбанк признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения принято в марте 2015 года.

Дело Бахматюка НАБУ начало расследовать в октябре 2016 года. Детективов заинтересовал факт выделения Нацбанком стабилизационного кредита для финансового оздоровления банка.

Следователи бюро вышли на финишную прямую, но генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию. Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале странного предприятия и были затоплены.

Сама Гонтарева заявила, что задержание Писарука является усилением террора со стороны власти.