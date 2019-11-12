АМКУ обязал горсовет Киева заказывать охранные услуги через конкурс

Антимонопольный комитет заявил, что Киевгорсовет своими решениями создал привилегированное положение для КП "Муниципальная охрана" на предоставление охранных услуг по ряду объектов коммунальной собственности и обязал исправить ситуацию.

Об этом сообщает Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета.

Как сообщается, по результатам исследования АМКУ установило, что рынок охранных услуг в Киеве является конкурентным и ни одним нормативно-правовым актом не установлено ограничений предоставления охранных услуг в зависимости от того принадлежит объект охраны коммунальной или частной собственности.

Однако, решением (20.12.2018 № 532/6583 "О некоторых мерах по охране и сохранению имущества коммунальной собственности территориальной громады г. Киев") Киевского городского совета КП "Муниципальная охрана" получило эксклюзивное право охранять коммунальную собственность города.

Также, АМКУ установил, что до принятия Киевским городским советом указанного решения и утверждения адресного перечня объектов, которые подпадают под действие этого решения в абсолютном большинстве случаев охрана объекте из перечня в период 2017-2018 годов осуществлялась за счет общего или специального фонда балансодержателей этих объектов, а средства из бюджета г. Киева на эти нужды не предоставлялись.

При этом, охрана этих объектов осуществлялась на основании результатов проведения соответствующих процедур публичных закупок.

Однако, после утверждения такого адресного перечня никакие процедуры публичных закупок охранных услуг по объектам, включенных в этот адресного перечня, не проводилось, что также дополнительно подтверждено информацией Аппарата ПО КГС (КГГА).

Как результат, АМКУ обязал Киевский городской совет в месячный срок изменить решение Киевского городского совета в части определения поставщиков охранных услуг по объектов коммунальной собственности территориальной громады г. Киева на основании проведения прозрачного (открытого) конкурсного отбора.



Экономическая правда