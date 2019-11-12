Финкомитет забраковал конкурс с международниками в Бюро финрасследований

12 ноября комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики выбросил поправку, которая вводит проведения открытого конкурса для назначения председателя вновь Бюро финрасследований (БФР) с привлечением международных экспертов.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Сообщается, что на прошлой неделе профильный комитет поддержал прозрачный конкурс с международными экспертами на голову БФР, однако депутаты профильного комитета Рады вернулись к этому вопросу.

Хотя на прошлой неделе проголосовали за то, чтобы рассматривать только новые поправки к законопроекту 1208-2 "О Бюро финансовых расследований".

Вместо этого депутаты протянули поправку, которая ставит под сомнение конкурс на независимого голову БФР. В частности, она предложила, чтобы его выбирала комиссия в составе 9 членов: 3 от президента, 3 от Кабмина, 2 ВРУ по представлению финансового комитета и 1 ВРУ по представлению правоохранительного Комитета.

"Прозрачный конкурс - это принципиальный вопрос доверия к будущему органу. Сегодня депутаты нагло вернулись к вопросу, которым решили провести конкурс на голову БФР без международников. Ранее конкурсы с участием международников себя оправдали", - комментирует член правления Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

Также депутаты рассматривали нормы, касающиеся экономических полномочий Службы безопасности. СБУ до сих пор занимается экономическими преступлениями, несвойственно для спецслужбы, которая должна бороться с терроризмом, заниматься контрразведкой, охранять суверенитет и территориальную целостность Украины и др.

Во время бурного обсуждения этого вопроса, сотрудники СБУ всячески пытались убедить депутатов не просто не ликвидировать скандальный Департамент "К", но и дать им еще больше полномочий. В конце концов депутаты этот Департамент не ликвидировали.

Первый заместитель председателя финансового комитета Ярослав Железняк также прокомментировал эти решения.

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