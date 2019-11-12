Amazon откроет ещё одну сеть продуктовых супермаркетов

Компания опубликовала четыре вакансии для работы в "первом продуктовом магазине Amazon" в районе Вудленд-Хиллз в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает Ведомости со ссылкой на Bloomberg.

Официальный представитель Amazon подтвердила, что магазин откроется в 2020 году и сейчас компания находится в поисках кандидатов на должности.

Бренд будет существовать отдельно от магазинов Whole Foods, приобретенных Amazon два года назад. В новом магазине будут кассиры и кассы, в отличие от магазинов без кассы Amazon Go.

Amazon купила Whole Foods в 2017 г. за $13,7 млрд, однако не добилась значительного прогресса на американском продуктовом рынке, который оценивается в $900 млрд, отмечает Bloomberg. Позиционирование бренда Whole Foods - здоровая еда.

Amazon в то же время хочет дать клиентам все, чего они хотят, пишет издание: к примеру, конкурент компании – Walmart, занимающий около 25% всех расходов на бакалею в США, – продает такие товары, как Pepsi и Cheetos, которые покупатели не могут найти в Whole Foods.

Аналитики продуктового рынка полагают, что Amazon может открыть новый магазин, в котором такие продукты не будут рассматриваться как предательство по отношению к бренду Whole Foods.

"Причиной того, что Amazon необходимо расширить свое физическое присутствие, является ускоренный спрос на услугу вывоза продуктов, а не на доставку", - считает партнер исследовательской компании Brick Meets Click Дэвид Бишоп.

"Покупатели лучше чувствуют контроль, когда покупают продукты в магазине в безопасном месте, им не приходится беспокоиться о том, что продукты будут оставлены у их двери (при доставке - ред.)", - заявил он.