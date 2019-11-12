Авиакомпания "Мотор Сич" закрыла рейсы из Киева в Одессу и Львов
Вторник, 12 ноября 2019, 15:45
Авиакомпания "Мотор Сич" в связи с оптимизацией работы прекратила осуществлять рейсы по маршрутам Киев-Львов и Киев-Одесса.
Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.
Отмечается, что "Мотор Сич" в зимний период 2019-2020 года будет совершать регулярные рейсы только по маршрутам Запорожье-Киев и Запорожье-Минск.
Рейсы из Запорожья в Киев будут выполняться дважды в день в будни и по одному рейсу в день в выходные.
Напомним:
По результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 8 по 20 сентября, 19,6% опрошенных довольны работой авиакомпании "Мотор Сич", 14,5% - нет.
Экономическая правда
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