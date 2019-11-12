SkyUp откроет еще один рейс из Киева в Италию

SkyUp объявил об открытии 30 марта 2020 года прямых рейсов из Киева в южно-итальянский город Бари.

Об этом сообщает avianews.

Согласно опубликованному расписанию полеты будут выполняться два раза в неделю.

Вылеты из Киева в Бари в 11:10 по понедельникам и в 11:25 по пятницам. Вылеты из Бари в 13:40 по понедельникам и в 14:05 по пятницам. Время в пути составит около 2,5 часов.

Минимальная цена авиабилетов начинается от 1700 грн в одну сторону и от 3500 грн в обе стороны с учетом перевозки только 7 кг ручной клади. Билет в обе стороны с учетом перевозки одного места багажа весом до 23 кг стоит минимум 5200 грн.

Напоминаем, что сейчас маршрутная сеть SkyUp из Киева включает пять городов Италии: Бари, Катанию, Неаполь, Римини и Турин.