Google тайно собирал медицинские данные пациентов в США - СМИ

Компания Google тайно собирала персональные данные о здоровье американцев в 21 штате США для проекта Project Nightingale ( "Проект Соловей").

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что компания проводила сбор данных от имени поставщика медицинских услуг Ascension.

"В прошлом году Google начал общиц секретный проект Project Nightingale с Ascension и Католической системой здравоохранения в Сент-Луисе. Работники Ascension не знали о сборе данных, в частности, результаты лабораторных исследований, записи о госпитализации, полную историю болезни, имена пациентов и их даты рождения", - говорится в статье.

По информации газеты, около 150 работников Google имели доступ к персональным данным пациентов.

Представитель Google отрицает, что компания тайно собирает медицинские данные американцев.

По словам представителей компании, о проекте не объявляли, потому что работа велась на ранних этапах. Также пресс-секретарь заявил, что проект соответствует федеральному закону об охране здоровья и предусматривает надежную защиту данных о пациентах.

В то же время в компании подтвердили, что ведут совместный проект с Ascension и Католической системой здравоохранения в Сент-Луисе.

В компании пояснили, что обмен данных прописан в соглашении с этими учреждениями. В рамках договора Google может создавать инструменты для разработчика, используя полученные данные без предупреждения пациентов.

Экономическая правда