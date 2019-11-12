Парламент призначил Шапрана новым членом Совета Нацбанка

Верховная Рада призначалила новым членом Совета Нацбанка Виталия Шапрана вместо Тимофея Милованова.

Поскольку Виталий Шапран должен заменить в Совете НБУ Тимофея Милованова, которого 7 июля 2016-го назначали на пять лет, то срок его будущих полномочий в Совете Нацбанка завершится через полтора года - 7 июля 2021 года.

Виталий Шапран является членом исполкома "Украинского общества финансовых аналитиков". Окончил Киевский национальный экономический университет, имеет две финансово-экономических образования по специальности "финансы и банковское дело".

С января 2007 года - заместитель директора, главный финансовый аналитик рейтингового агентства "Эксперт-Рейтинг". С 2013 года советник директора РА.

С октября 2010 возглавил рейтинговый комитет Украинской ассоциации по защите инвесторов кредиторов и страхователей.

В июля 2014 года он был переизбран в состав общественного совета при НКЦБФР, где возглавил комитет по открытости фондового рынка.

Также в начале 2015 года вошел в состав одной из рабочих групп экспертного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Напомним:

Верховная Рада уволила Тимофея Милованова с должности члена Совета Национального банка Украины в связи с его назначением в Кабинет министров.



Экономическая правда