В Райффайзене прокомментировали задержание экс-заместителя Гонтаревой

В Райффайзен банк Аваль убеждены, что с задержанного председателя правления банка и экс-заместителя главы Национального банка Александра Писарук будут сняты все подозрения.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В банке заверяют, что задержание никак не связано с исполнением Писарука обязанностей председателя правления Райффайзен Банка Аваль.

"Мы убеждены в том, что с г-на Писарука будут сняты все подозрения в неправомерных действиях и что он всегда придерживался наивысших профессиональных и этических норм, работая как в Райффайзен Банке Аваль, так и в течение многих лет в МВФ и других международных институциях", - прокомментировал событие председатель Наблюдательного совета Райффайзен Банка Аваль Мартин Грюлль.



Напомним:

Национальное антикоррупционное бюро задержало экс-заместителя главы Национального банка Александра Писарук из-за возможных злоупотреблений по делу обанкортившегося банка Олега Бахматюка.

Александр Писарук в 2014-2015 годах работал первым заместителем главы Национального банка и отвечал за банковский надзор. Тогда НБУ, как известно, возглавляла Валерия Гонтарева.

В октябре 2014 года Нацбанк выделил ВиЭйБи Банку, который принадлежал собственнику холдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку, стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн. В ноября 2014 года Нацбанк признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения принято в марте 2015 года.

Дело Бахматюка НАБУ начало расследовать в октябре 2016 года. Детективов заинтересовал факт выделения Нацбанком в октябре 2014 года 1,2 млрд грн ПАО "ВиЭйБи банк" как стабилизационного кредита для финансового оздоровления банка.

Следователи бюро вышли на финишную прямую, но генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию. Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале странного предприятия и были затоплены.

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Экономическая правда