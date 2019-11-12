Правительство отказалось оплатить треть миллиарда долгов КП "Вода Донбасса"

Коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса" задолжало государственному предприятию "Укринтерэнерго" 358,99 миллиона гривен за электроснабжение. В сентябре 2019 года Донецкая областная государственная администрация обратилась к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства с предложением погасить задолженность, однако получила отказ.

Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на письмо Минэкономики.

Еще с 2015 года коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса" накапливала долг перед ГПВД "Укринтерэнерго", который сейчас составляет 358,99 млн гривен. Это ставит под угрозу возможность электроснабжения КП "Компания "Вода Донбасса", что, в свою очередь, напрямую влияет на обеспечение водой жителей Донецкого региона.

В сентябре Донецкая областная государственная администрация обратилась в Минэкономики с просьбой погасить долг КП "Компания "Вода Донбасса" из резервного фонда государственного бюджета.

Ссылаясь на то, что резервный фонд формируется для непредвиденных случаев, которые не могли быть спрогнозированы на момент составления госбюджета, а вопрос задолженности стоит еще с 2015 года, то есть не является непредсказуемым случаем, Минэкономики отказалось платить долг КП "Компания "Вода Донбасса".

Отметив, что резервный фонд госбюджета не может рассматриваться как источник финансирования погашения задолженности КП "Компания "Вода Донбасса", Минэкономики предложило Донецкой облгосадминистрации решать этот вопрос за счет местного бюджета, а также других, не запрещенных законом источников.

Кроме того, Министерство финансов представило правительству предложение по осуществлению выделения средств из резервного фонда госбюджета, исходя из необходимости финансирования первоочередных мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в июле собственным постановлением Кабинет Министров запретил отключать или ограничивать подачу электроэнергии КП "Вода Донбасса" на время проведения ООС.

В апреле пресс-служба тогдашнего Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщила, что КП "Вода Донбасса", которое обеспечивает водой всю Донецкую область, находится в критическом финансовом состоянии из-за действий ОРДО.

Экономическая правда