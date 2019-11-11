Инфляция ожидаемо замедлилась до 6,5% — Нацбанк

По итогам октября инфляция составила 6,5% в годовом измерении, что соответствует ожиданиям Национального банка.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке также отмечают, что цены на непродовольственные товары снизились по сравнению с октябрем прошлого года. В частности, подешевели автомобили, одежда и обувь. Падение цен на компьютеры и бытовую технику также углубилось, а цены на мебель, фармацевтическую продукцию, товары личного ухода и т.д. росли более низкими темпами.

Среди главных факторов дальнейшего замедления инфляции - жесткая монетарная политика НБУ, которая поддерживает благоприятную ситуацию на валютном рынке, удешевление энергоносителей на мировых рынках, а также улучшение инфляционных ожиданий бизнеса и населения.

Как сообщается, темпы роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки также существенно снизились. Замедлилось подорожание макаронных изделий, муки и хлеба, консервов, шоколада.

Меньшими темпами росли цены на молочные и мясные продукты. Падение цен на рис и оливковое масло даже углубилось.

Также продолжили снижаться цены на горючее.

В то же время, под давлением устойчивого роста потребительского спроса и повышения расходов бизнеса, прежде всего на оплату труда, достаточно быстро продолжает расти стоимость услуг в экономике: мобильной связи, ремонтных работ, образования, аренды жилья.

В октябре несколько ускорился рост цен на сырые продукты питания.

В частности, ожидаемо подорожали гречка, яблоки и картофель учитывая меньший урожай этого года. В банке отмечают, что крепкий курс гривны и падение мировых цен на энергоресурсы способствуют дальнейшему замедлению роста цен до цели 5% в 2020 году.



Напомним, как сообщал Госстат в октябре 2019 года потребительские цены в Украине выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, но в годовом измерении инфляция замедлилась до 6,5%.



Экономическая правда