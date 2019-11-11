Законопроект о рынке электроэнергии противоречит требованиям евроинтеграции - ЕБА

Европейская Бизнес Ассоциация считает, что законопроект о рынке электроэнергии не согласовывается с международными обязательствами Украины в сфере европейской интеграции и требует доработки.

Об этом говорится в заявлении организации.

В октябре 2019 в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым предлагается внести изменения в Закон о рынке электроэнергии (№2236-2).

Профильным Комитетом ВРУ было рекомендовано принять его за основу и в целом.

Параллельно, данный проект закона был рассмотрен Комитетом ВРУ по вопросам европейской интеграции с ЕС и определено, что он не соответствует нормам Соглашения об ассоциации с ЕС, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами в части направлений реформирования энергетической отрасли, и другими международно-правовым обязательствам Украины.

Более того, Секретариат Энергетического Сообщества призвал авторов отозвать законопроект № 2236-2.

Европейская Бизнес Ассоциация обеспокоена некоторыми положениями закона, которые нарушают обязательства Украины перед инвесторами и, по мнению бизнеса, требуют доработки:

так, предлагается предоставить полномочия регулятора устанавливать предельные цены продажи электрической энергии на рынке "на сутки вперед", на внутресуточном рынке и на рынке услуг по балансировке для обеспечения равных правил игры;

кроме того, предлагается предоставить полномочия КМУ устанавливать не только временный запрет или ограничения на осуществление экспорта/импорта электроэнергии, но и временное разрешение на осуществление экспорта/импорта электрической энергии;

также предусматривается исключение гарантии государства по выкупу всего объема производства электричества на объектах с установленной генерирующей мощностью более 150 МВт, которые производят электроэнергию из возобновляемых источников энергии (ВИЭ);

Речь идет о предоставлении приоритета только производителям электроэнергии из ВИЭ установленной генерирующей мощностью до 150 МВт, зато объекты от 150 МВт могут быть отключены в общем порядке, а также осуществление возмещения простоя производителей электроэнергии из ВИЭ, который произошел вследствие команды от Укрэнерго, по "зеленому" тарифу/аукционной цене только для производителей из ВИЭ установленной генерирующей мощностью до 150 МВт.

То есть, фактически, закрепляется возможность не оплачивать по "зеленому" тарифу/аукционной цене электроэнергию, которая должна быть произведена объектом производства электроэнергии из ВИЭ с установленной генерирующей мощностью более 150 МВт, но не была произведена, по соответствующей командой Укрэнерго.

Эксперты Ассоциации считают, что следствием введения вышеупомянутых норм может быть взыскание из Госбюджета убытков, например, за невозмещенную стоимость электроэнергии по "зеленому" тарифу или за несвоевременно уплаченные средства для производителей электроэнергии из ВИЭ, и тому подобное.

Европейская Бизнес Ассоциация подчеркивает, что любые существенные изменения в работе бизнеса следует осуществлять после консультаций и согласования непосредственно с бизнесом, а также с международными партнерами - согласно взятым Украиной обязательств.

Бизнес-сообщество призывает народных депутатов Украины провести консультации с Европейской Комиссией по совместимости с положениями ЕС в сфере функционирования рынка электроэнергии, а также с Энергетическим сообществом с соответствующим привлечением бизнеса.

Напомним, недавно советник министра энергетики и защиты окружающей среды Илья Полулях заявил, что принятый в апреле 2017 года закон "О рынке электроэнергии" сегодня работает в сильно искаженном виде.

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Экономическая правда