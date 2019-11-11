Все разделы
Укр / Рус

Ryanair объявил распродажу билетов на рейс, который отменила МАУ

Понедельник, 11 ноября 2019, 14:00
 

Лоукостер Ryanair объявил о распродаже по цене от 9,99 евро билетов на рейсы по маршруту Киев-Краков в связи с отменой перелетов в этом направлении авиакомпанией МАУ.

Об этом сообщает ЦТС, со ссылкой на информацию ирландского лоукостера.

Как сказано в заявлении перевозчика, Ryanair запускает "спасательные" тарифы на своем маршруте Киев-Краков, действующем 5 раз в неделю, чтобы перевезти клиентов, "пострадавших от отмены МАУ своего киевского маршрута с января 2020 года".

Отмечается, что билеты по цене от 9,99 евро уже поступили в продажу, но воспользоваться предложением можно будет только до полуночи четверга 14 ноября.

Напомним:

7 ноября МАУ заявила, что в связи с нерентабельностью, с января следующего года авиакомпания прекращает выполнять регулярные рейсы между Киевом и Краковом.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!