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Иран заявил об обнаружении огромного месторождения нефти

Понедельник, 11 ноября 2019, 09:50

Президент Ирана Хасан Роухани сообщил об обнаружении нового месторождения нефти, которое может на треть увеличить запасы государства.

Источник: Press TV

Прямая речь: "Сегодня мы объявляем США, что мы богатая страна и, несмотря на вражду и тиранические санкции, рабочие и инженеры иранской нефтяной индустрии смогли открыть огромное месторождение."

Детали: Залежи нефти оценивается примерно в 53 миллиардов баррелей и занимают площадь около 2400 квадратных километров в провинции Хузестан.

Почему это важно: Иран является членом-основателем Организации стран-экспортеров нефти. По данным американского управления энергетической информации, нефтяные запасы Ирана являются четвертыми в мире. По количеству газа страна вторая.

Ольга Гетьманец, УП

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нефть Иран

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