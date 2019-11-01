Объявлен конкурс на должности членов набсоветов Ощадбанка и Укрэксимбанка
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики объявил конкурс на должности членов набсоветов Ощадбанка и Укрэксимбанка, которые освободились после несогласования кандидатур на эти должности Национальным банком.
Об этом сообщает пресс-служба комитета.
Заявления на участие в конкурсе принимаются с 1 по 8 ноября. Условия участия в отборе, перечень документов и требования к кандидатам опубликованы на сайте комитета.
Наблюдательный совет государственного банка состоит из девяти членов, из которых шесть членов являются независимыми, а три члена являются представителями государства.
Один представитель государства в наблюдательном совете государственного банка назначается высшим органом по представлению президента, один - по представлению Кабинета министров и один - по представлению профильного комитета Верховной Рады, к предметам ведения которого относятся вопросы банковской деятельности.
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