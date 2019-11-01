"Слуги народа" предложили повысить экологический налог

Группа народных депутатов от фракции "Слуга народа" предлагает повысить ставки экологического налога в регионах с высоким уровнем промышленной загрязненности.

Такая инициатива содержится в зарегистрированном в пятницу в парламенте законопроекте №2367 с поправками в Налоговый кодекс.

Среди соавторов закона глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия и глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. Текст законопроекта сейчас отсутствует на сайте парламента.

"Группа депутатов, которая представляет "Слуг народа" в областях с высоким уровнем промышленной загрязненности, предлагает повысить ставки экологического налога и направить эти средства на здравоохранение в этих регионах. Об этом говорил премьер-министр, когда представлял программу правительства, как об одном из шагов налоговой реформы", - прокомментировал агентству "Интерфакс-Украина" Гетманцев.

"Что касается ставок в законопроекте и механизмов налогообложения - надо провести дискуссии с производителями. Но депутаты-мажоритарщики от "Слуги народа" резонно обратили внимание на проблемы с загрязнением (окружающей среды - ред.) и то, что граждане этих регионов нуждаются в дополнительном финансировании на охрану здоровья, за счет тех, кто загрязняет воздух", - отметил он.