Укртеклеком отключит проводное радио в 4 областях

Компания Укртелеком с 1 февраля 2020 года отключит от проводного радио всех абонентов Одесской, Николаевской, Херсонской и Закарпатской областей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Укртелекоме отмечают, что количество пользователей проводного радио в Украине сокращается, учитывая развитие цифровых средств коммуникаций и наличие бесплатной альтернативы.

"В Одесской, Николаевской, Херсонской и Закарпатской областях проводным радио пользуется менее 1% населения.

Учитывая небольшое количество абонентов, убыточность услуги, устаревшее оборудование и невозможность проведения его ремонта, принято решение о прекращении предоставления услуги в этих областях с 1 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

"Укртелеком продолжает поддерживать сеть проводного вещания в тех регионах, где есть пользователи. Но отсутствие спроса на новые радиоточки среди населения привело к прекращению услуги по их подключению с 1 января 2020 года.

Существующие абоненты услуг продолжат пользоваться проводным радио на действующих условиях", - добавили в компании.

Экономическая правда