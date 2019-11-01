Остаток на Едином казначейском счете держится на высоком уровне

Остатки средств на Едином казначейском счете сократились на 8,6 миллирда гривень, но остаются на высоком уровне

Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.

На 1 ноября остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) находились на рекордном для этого периода уровне - 53,09 млрд грн, несмотря на то, что сократились за месяц на 8,6 млрд грн.

На 1 ноября 2018 года на Едином казначейском счете находилось 14,6 млрд грн, на 1 ноября 2017 года - 48,56 млрд грн, на 1 ноября 2016 года - 15,87 млрд грн.

Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 октября стали рекордным в 2019 году - 61,62 млрд грн.

Единый казначейский счет — это основной счет государства, из которого оно осуществляет расчеты за своими расходами в рамках предусмотренного бюджетного плана.

Остаток на этом счете непостоянный и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.



Напомним:

Остаток средств на Едином казначейском счете в августе увеличился на 26,3% - с 48,968 миллиарда гривень на 1 августа до 61,83 968 миллиарда гривень на 1 сентября.