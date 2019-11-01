Украина к 1 ноября произвела 830 тысяч тонн сахара - ассоциация
По состоянию на 31 октября украинские производители изготовили 830,3 тысяч тонн сахара и переработали 5,66 миллионов тонн сахарной свеклы.
Об этом сообщает Национальная ассоциация производителей сахара "Укрцукор".
Отмечается, что сезон сахароварения официально начался 1 сентября. По состоянию на 31 сентября функционирует 31 сахарный завод.
По оценкам ассоциации, производство сахара в 2019/20 сезоне может составить на уровне 1,1-1,2 млн тонн.
Напомним:
За сентябрь-август 2018-2019 годов украинские производители экспортировали 409,8 тысяч тонн сахара на 144,3 млн долларов, что почти на 27% меньше чем в прошлом году - 564,0 тысяч тонн.
Экономическая правда
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