Польша увеличила количество разрешений на автоперевозки на 2019

В 2019 году Польша предоставит дополнительно 5 тысяч разрешений на осуществление международных грузовых автоперевозок, лимит на 2020 год предварительно установлен на уровне 160 тысяч.

Сторонам удалось договориться по итогам заседания 25 октября украинско-польской смешанной комиссии по вопросам международных грузовых автомобильных перевозок, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Украинская сторона информировала Польшу, что потребность украинских перевозчиков в польских разрешениях на автоперевозки составляет не менее 200 тысяч разрешений в год, все 160 тысяч разрешений с предварительного обмена на 2019 уже были оформлены украинским перевозчиками.

По итогам заседания стороны согласовали аннулировать предыдущую количество разрешений в размере 160 тысяч на въезд с 12 ноября .2019 года. Для возвращения в страну регистрации транспортного средства у перевозчиков есть время до 31 декабря 2019 года.

Украинские перевозчики дополнительно получат 5 тысяч польских разрешений, которые будут переданы в начале ноября 2019 года.

Польская сторона также передаст 15 ноября 2019 10 тысяч разрешений с предварительного обмена разрешениями на 2020 год для использования их в 2019 году, которые будут действительны до 31 января 2021 года.

Также достигнута договоренность относительно осуществления предварительного обмена разрешений на 2020 год на уровне 2019 - 160 тысяч .

Мининфраструктуры сообщает, что украинская сторона и в дальнейшем будет настаивать на установлении контингента разрешений по меньшей мере на уровне 200 тысяч.

Вопрос установления квоты разрешений на 2020 год окончательно будет рассмотрен на встрече министров инфраструктуры Украины и Республики Польша, которая состоится ориентировочно в конце ноября 2019 года. К тому времени ожидается формирование нового правительства Польши.

Напомним:

25 октября на выезде из Украины у КПП "Ужгород - Вишне Немецкое" на словацкой границе скопилось 500 грузовиков, очередь составляла более 10 километров. Причиной очереди стало окончание разрешений на движение грузовиков Польшей.

30 сентября премьер-министр Гончарук сообщал, что Украина продолжает активный диалог с Польшей о выдаче дополнительных разрешений на автоперевозки.

Проблема возникла в прошлом году из-за позиции Польши установить квоту на международные автомобильные перевозки в 2019 году на уровне 160 тысяч разрешений. Для сравнения, в 2018 году Украина получила 260 тысяч разрешений.

Следует отметить, что по действующим межгосударственным соглашениям квота на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок должна быть не меньше 200 тысяч разрешений.

Однако сегодня минимальная квота, в которой нуждается рынок, является 230 тысяч разрешений. Ключевой аргумент польской переговорной команды - интересы польских перевозчиков.