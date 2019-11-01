Укрзализныця сократит дровосеков и танцоров

В 2020 году Укрзализныця начнет сокращать административный персонал на 40-50%, сейчас УЗ в частности, платит зарплату дровосекам, лесничим и танцорам.

Об этом заявил член правления УЗ Желько Марчек в интервью для онлайн-проекта 12 лиц стратегии Укрзализныци.

По словам Марчека, УЗ хочет за счет сокращения и продажи непрофильных активов, существенно поднять заработную плату производственному персоналу.

"Укрзализныця платит зарплату дровосекам, лесничим и танцорам. На балансе компании - сотни предприятий, не связанных с железнодорожными перевозками.

Эта советское наследие заставляет нас платить коммунальные услуги и налог на землю. В то время, когда из 200 объектов социальной сферы прибыльными являются только 10! Таким образом, активов, не относящихся к путям, подвижному составу и средствам связи нам придется избавиться. Персонал сократить", - заявил Желько Марчек

"Для получения и роста прибыли Укрзализныця нуждается в модернизации. Этот путь проходили и немцы, и поляки. Но имея один из крупнейших в Евразии коэффициент изношенности, мы на закупку материалов и услуг тратим только 9%.

Железнодорожные перевозчики в других странах - 20-34%. При таких условиях существенно обновить подвижной состав и модернизировать инфраструктуру просто невозможно ", - заявил член правления УЗ.

Напомним, 29 октября УЗ, Мининфраструктуры и ЕБРР подписали меморандум о подготовке компании к к первичному публичному размещению акций.