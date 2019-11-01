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"Нафтогаз" запустил новую газовую скважину в Харьковской области

Пятница, 1 ноября 2019, 15:50

"Нафтогаз" ввел в эксплуатацию газовую скважину №34, которая находится в Краснокутском районе Харьковской области.

Об этом сообщил в Facebook глава правления компании Андрей Коболев.

"Геологи по результатам 3D сейсмики определили местоположение, а команда Укрбургаза на отечественном станке пробурила скважину глубиной 5810 м и получила промышленный газ", - написал он.

По словам Коболева, после регулировки выходного давления суточный дебит по этой скважине составляет 380 тысяч кубов газа и 4 тонны конденсата.

Прирост запасов газа составит более 450 млн кубов газа, а ресурсная база блока - более 2 млрд кубов.

"Более 100 млн кубов газа в год - существенный плюс к газовому балансу страны", - добавил глава правления "Нафтогаза".

Экономическая правда

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Нафтогаз газ

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